Ankara’nın Çankaya ilçesinde 30 Eylül günü bir iş yerine uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırı, organize suç örgütü bağlantılarını ortaya çıkardı. Saldırının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14 İLDE EŞ ZAMANLI DEV OPERASYON

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, elde edilen dijital ve fiziki delilleri titizlikle inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda eylemin, kamuoyunda ‘Daltonlar’ olarak bilinen organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Örgütle iltisaklı olduğu belirlenen 12’si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kararın ardından Ankara merkezli 14 ilde düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamındaki ilk belirlemelere göre 26 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.