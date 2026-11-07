İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan “Daltonlar” organize suç örgütü üyesi Gökhan Şahin'in Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinesinde yürütülen ortak çalışmalar sonucunda Türkiye'ye getirildi.

Şahin, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından adli makamlarca çıkarılan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

Gökhan Şahin'in ayrıca “suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından da ulusal seviyede aranma kaydı bulunuyor.