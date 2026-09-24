Yeni nesil çetelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Antalya'da silahlı suç örgütlerinin propagandasını yapıp sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen "Çirkinler" ve "Daltonlar" şebekesine operasyon düzenlendi. Kepez ve Muratpaşa'da 5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda otomatik tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Emniyet güçlerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, suç örgütlerinin faaliyet alanlarını sosyal medya platformlarına taşıdığı tespit edildi. Sosyal medyada suç ve suçluyu öven, silahlı suç örgütlerinin propagandasını yapan, tehdit ve silah içerikli paylaşımlarda bulunan şahıslar tek tek belirlendi.

İncelemelerde 2’sinin "Çirkinler", 5’inin ise "Daltonlar" isimli silahlı suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 7 şüpheli saptandı.

KEPEZ VE MURATPAŞA’DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, 24 Eylül 2026 tarihinde Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda Hüseyin Üzüm, Tufan Güner, Muhammed Furkan Yasak, Erdoğan Ata Erözkan ve Özgür Gürsu isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki Burak Yiğit Meral ve Samet Emengen’in yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

EVLERİNDEN OTOMATİK SİLAH VE MÜHİMMAT ÇIKTI

Şüphelilerden Erdoğan Ata Erözkan’ın adresinde yapılan aramada 1 adet UTAŞ marka otomatik tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, fişekler ve cep telefonları ele geçirildi. Bir diğer şüpheli Özgür Gürsu’nun evinde ise çok sayıda dokuz milimetre fişek ile av tüfeği fişeği muhafaza altına alındı.

Sosyal medyadaki suç örgütü faaliyetlerini mercek altına alan adli makamlar, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.