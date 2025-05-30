Olay, Neo Rysio-Vasilika yolundaki bir benzin istasyonunda 27 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00 sularında gerçekleşti.

Daltonlar’ın kullandığı gri SUV’dan inen bir şüpheli, EYP’nin motosiklet ve araçla yaptığı takibe beş el ateşle karşılık verdi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

YUNAN MEDYASI İSTİHBARATI ELEŞTİRDİ

Yunan medyası, EYP’nin amatörce takip yöntemlerini eleştirirken, Daltonlar’ın kendilerini izleyenleri Baygaralar çetesi sanarak ateş açtığını öne sürdü.

Daltonlar çetesi elebaşı ("Can Dalton" kod adlı Berat Can Gökdemir)

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası Selanik ve Gümülcine’de, olayla doğrudan bağlantısı olmayan altı kişi gözaltına alındı. EYP, Daltonlar’ın üç üst düzey üyesinin yeni bir saldırı planladığından şüphelenerek aylardır sıkı takip yürütüyordu. Takip, 20 Mayıs’tan itibaren yoğunlaşmıştı.

EYP’nin raporuna göre, Yunanistan’da Daltonlar, Şahinler, Baygaralar ve Tatlılar gibi beş suç örgütü uyuşturucu, silah ve göçmen kaçakçılığı ile para aklama faaliyetlerinde bulunuyor.

Raporda, 500’den fazla mafya üyesinin Türkiye’deki çatışmalardan kaçarak Yunanistan’a sığındığı, ancak suç faaliyetlerini sürdürdüğü belirtiliyor.

Son iki yılda 12 cinayetle bağlantılı olan bu çeteler, hesaplaşmalar için Yunanistan’ı tercih ediyor. Aralık 2024’ten bu yana yapılan operasyonlarda 10 Türk vatandaşı tutuklandı. EYP ve MİT işbirliğiyle, Baygaralar’dan Ramazan Baygara 10 Mayıs 2024’te yakalandı.