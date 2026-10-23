Avukat Afşin Hatipoğlu, SÖZCÜ TV’de canlı yayınlanan program sırasında “Yayını terk et, 5 milyon lira öde, yoksa öldürülürsün” sözleriyle Daltonlar suç örgütü tarafından tehdit edilmişti.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, avukata yönelik tehdit ve gazetecilere yönelik soruşturmaların araştırılmasını istedi ancak önerge iktidar ortakları AKP ve MHP’li milletvekilleri tarafından reddedildi. Olgun, “Bugün avukat korunmuyor, gazeteci cezaevinde, suç örgütleri ortalıkta, adalet ise iktidarın kapısında nöbette” diyerek, şunları söyledi:

“Suç örgütleri bu ülkede canlı yayında bir avukatı ölümle tehdit edecek kadar pervasız, tehdit edilen korunmuyor, tehdit eden aranmıyor. Bu tablo hukuk devleti değil, hukukun askıya alındığı bir düzen.”

"İKTİDAR HESAP VERMEKTEN KAÇIYOR"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise son dönemde gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamaların yanı sıra verilen para cezalarına dikkat çekti “AB’den sonra Ankara kriterlerini de askıya aldınız’’ dedi. YENİ Partili Aliye Coşa da “Gazeteciler tutuklanıyor , iktidar hesap vermekten kaçıyor, halkın gerçeğe ulaşma yolları da daraltılıyor’’ açıklaması yaptı.