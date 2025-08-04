Türkiye’deki en büyük silahlı suç örgütleri arasında gösterilen Daltonlar Çetesinin sözde yöneticilerinden Caner Koçer’in, İspanya’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü öne sürüldü.
"TÜRKİYE MERKEZLİ SUÇ ÖRGÜTLERİNİN GÖLGESİ ARTIK SINIR ÖTESİNDE"
İddiayı gündeme getiren ve saldıra ait olduğu kaydedilen bir videoyu da paylaşan Gazeteci Emrullah Erdinç şunları söyledi:
"Daltonlar çetesine silahlı infaz! Çetenin üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, bugün İspanya’da silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybetti. Türkiye merkezli suç örgütlerinin gölgesi artık sınır ötesinde!"