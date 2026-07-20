Düzce’nin Muncurlu köyünde hayatlarını birleştiren Sümeyye ve Kürşat Yılmaz çiftinin düğün töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Takı töreni esnasında damadın arkadaşları, düğün davetlileri için sıra dışı bir sürpriz hazırladı. Hayvancılık işiyle uğraştığı öğrenilen damat Kürşat Yılmaz'a arkadaşları tarafından canlı bir dana armağan edildi.

MÜZİK EŞLİĞİNDE SALONA GETİRİLDİ

Kırmızı kurdelelerle süslenen dana, damadın arkadaşları tarafından müzik eşliğinde düğün salonunun içerisine getirildi. Düğüne katılan davetliler salona getirilen danayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, gelin ve damat arkadaşlarına gülümseyerek teşekkür etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Renkli görüntülerin oluştuğu takı töreninde genç çift, hediye edilen dananın önünde durarak arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaşanan o eğlenceli anlar ise salonda bulunan bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.