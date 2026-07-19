Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün töreninde, davetlilerin ilgisini çeken sıra dışı anlar yaşandı. İlçede kebapçılık mesleğini icra eden Doğan Gündeş ile güzellik uzmanı Rabia Parlak Gündeş, düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Düğünün takı töreninde, damadın mesleği öğrendiği eski ustası Mustafa Çabuk tarafından benzerine az rastlanır bir hediye takdim edildi.

CİVCİVLERİ GELECEĞİ İÇİN SERMAYE YAPMASINI TAVSİYE ETTİ

Kebap ustası Mustafa Çabuk, sahneye çıkarak evlenen eski çırağına düğün hediyesi olarak tam 100 adet civciv verdi. Çabuk, damat Gündeş'e bu civcivleri besleyip büyüterek değerlendirmesini ve geleceği için bir iş sermayesi oluşturmasını tavsiye etti. Düğün salonundaki misafirler, kutular içerisindeki civcivleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

DÜĞÜN SALONUNA VİNÇLE GİRDİLER

Sıra dışı hediye töreninin yanı sıra düğünde damadın arkadaşları da farklı bir etkinliğe imza attı. Damadın arkadaş grubu, bir vinç yardımıyla salonun ortasına kadar ilerleyerek kendileri için hazırladıkları özel gösteriyi sundu. Hem vinçli gösteri hem de ustadan gelen 100 civcivli evlilik hediyesi, düğüne katılan konuklar tarafından ilgiyle takip edildi.