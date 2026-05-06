Sosyal medyada viral olan bu hikâye, "en iyi kayınpeder" çıtasını galaksiler arası bir seviyeye taşıdı. 4 yıl süren gizemli çalışma, sonunda muazzam bir sanat eserine dönüştü.

BAHÇE KULÜBESİNDE 4 YIL SAKLADI

Her şey, Reddit kullanıcısının paylaştığı bir fotoğraflarla başladı. Damadın anlattığına göre, kayınpederi tam dört yıl boyunca her gün arka bahçesindeki atölyesine kapandı. Aile üyeleri onun sadece "bir şeyler tamir ettiğini" sanıyordu, ancak gerçek 4 Mayıs Star Wars Günü’nde ortaya çıktı.

ANTİKA YATAK BAŞLIĞINDAN ŞAHESERE

Bu sehpayı özel kılan sadece harcanan emek değil, kullanılan malzemeler ve detaylardaki titizlik:

Antika Dönüşümü: Sehpanın ana gövdesi, 20. yüzyılın başlarından kalma eski bir ahşap yatak başlığından yapıldı.

El İşçiliği Hendekler: Death Star'ın o meşhur yüzeyindeki her bir küçük parça (trench), makinelerle değil, kayınpederin elleriyle tek tek işlendi.

Işık ve Gölge: Tasarım, Star Wars: A New Hope filmindeki efsanevi "hendek koşusu" sahnesini anımsatacak şekilde kurgulandı.

AĞZI AÇIK KALMIŞ

Damat, hediyeyi aldığı anı şu sözlerle tarif ediyor: "Bana hediye edildiğinde şoke oldum, resmen ağzım açık kaldı. Bu kadar büyük bir projenin dört yıl boyunca benden gizli tutulabilmesi inanılmaz".

Haberin ardından sosyal medya kullanıcıları, "Bizim kayınpederler ancak borç bıraksın" ve "Gerçek bir Jedi ustası" gibi yorumlarla bu ustalığı alkışladı.