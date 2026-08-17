Konya’da mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle Konya Numune Hastanesi’ne başvuran 24 yaşındaki Aleyna Ekinci, damar yolu açılması sırasında iğnenin kolunda kırıldığını öne sürdü. Vücudunda kalan iğnenin çıkarılması için ameliyata alınan Ekinci, koluna iki kez kesi yapıldığını belirterek sağlık personeli ve hastane yönetiminden şikâyetçi oldu.

DAMARI BULMAKTA ZORLANDI

İddiaya göre olay, 13 Ağustos 2026’da Konya Numune Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi. Mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye giden Ekinci, doktorun talebi üzerine kan tahlili için gözlem odasına geçti.

Ekinci’nin ifadesine göre, burada görevli kadın sağlık personeli sol kolundan damar yolu açmak istedi. Sağlık personelinin damarı bulmakta zorlandığını ve iğneyi kolunun içerisinde hareket ettirdiğini öne süren Ekinci, işlem sırasında şiddetli ağrı yaşadığını söyledi.

KIRILAN İĞNE KOLUNDA KALDI

Ekinci, iğnenin işlem sırasında kolunun içerisinde kırıldığını iddia etti. Yaşadığı acı nedeniyle sağlık personeline tepki gösterdiğini belirten Ekinci, ifadesinde, “Daha sonra şahıs fazla hareket ettirdiğinden dolayı iğnesi vücudumun içerisinde kırılmak suretiyle kaldı. Bundan dolayı canım ağrısıyla bağırdım” dedi.

İĞNEYİ ÇIKARMAK İÇİN AMELİYATA ALINDI

Olayın ardından başka bir hemşirenin çağrıldığını belirten Ekinci, röntgen ve ultrason çekildiğini, kolunda kalan iğnenin yerinin tespit edildiğini anlattı. Ardından travma odasına alınan genç kadın, kalp ve damar cerrahisi servisinde yatış yaptı.

Ekinci, saat 15.00 sıralarında ameliyathaneye götürüldüğünü ve kolundaki iğnenin çıkarılması için operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Ancak ilk keside iğnenin bulunamadığını, bunun üzerine koluna ikinci bir kesi yapılarak iğne parçasının çıkarıldığını ifade etti.

SAĞLIK PERSONELİ VE HASTANE YÖNETİMİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Yaşanan olay nedeniyle yaralandığını belirten Ekinci, işlemi gerçekleştiren sağlık personelinin görevini usulüne uygun yapmadığını ve hastane yönetiminin de gerekli denetimleri gerçekleştirmediğini öne sürdü.

Ekinci, Selçuklu Şehit Topel Polis Merkezi Amirliği’nde verdiği ifadede sağlık personeli ve hastane yönetiminden davacı ve şikâyetçi olduğunu bildirdi. Hastane tarafından kendisine verilen iki sayfalık epikriz raporu ile vücudundan çıkarılan iğne parçasının da ifade tutanağına eklendiği belirtildi.