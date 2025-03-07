İngiltere'nin Hertfordshire bölgesinde yaşayan 35 yaşındaki Ashley Robinson, düğününden kısa bir süre sonra kanser olduğunu öğrendi. Düğün hazırlıkları yaparken stresten dolayı bu durumun yaşandığı ortaya çıktı.

EVLENDİKTEN 1 HAFTA SONRA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

35 yaşındaki Ashley Robinson, evlendikten 1 hafta sonra mide rahatsızlıkları yaşamaya başladı. Doktorları genç adama bu durumun stresten kaynaklı olduğunu söyleyerek endişelenmemesi gerektiğini söyledi. Fakat Robinson dışkısında kan görünce, tekrardan hastaneye başvurdu. Doktorlar, kanser ihtimalini göz ardı ederek kendisine basur teşhisi koydu.

EŞİ DOKTORLARA BASKI YAPTI

Genç adamın, düğününden bir hafta sonra hızla kilo vermesi üzerine eşi Jasmin, doktorlara baskı yaparak daha ileri tetkikler yapılmasını istedi. Kolonoskopi sonucunda Robinson'un kalın bağırsağında büyük bir tümör olduğu tespit edildi. Yapılan testlerde kanserin 4. evreye ilerlediği ve karaciğerine yayıldığı ortaya çıktı.

TEDAVİ SONRASI TÜMÖR KÜÇÜLDÜ

Eşinin yönlendirmesiyle kanser olduğunu öğrenen Robinson, immünoterapiye başladı. Tedavi sonrasında doktorların beklemediği şekilde tümörün yüzde 90 oranında küçüldüğünü belirtildi.

Yaşadığı durumdan sonra erken teşhisin önemli olduğunu ifade eden Robinson, insanların vücutlarında yaşanan değişiklikleri dikkate almaları gerektiğini söyledi.