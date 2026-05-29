Kahramanmaraş'ta yaşayan 27 yaşındaki kebapçı Doğan Gündeş, güzellik uzmanı olan aynı yaştaki kız arkadaşı Rabia Parlak ile hayatını birleştirme yolunda ilk adımı atarken ilginç bir sürprize imza attı.
Gündeş, kız isteme merasimi için kız evine giderken klasikleşmiş çiçek veya çikolata yerine, mesleğine uygun olarak özel bir 'kebap buketi' hazırlattı.
"KEBAPÇININ KIZ İSTEMESİ BÖYLE OLUR"
Ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Parlak ailesinin evine giden Gündeş, kendisini kapıda karşılayan Rabia Parlak'a “Kebapçının kız istemesi böyle olur” diyerek elindeki kuşbaşı kebaptan oluşan buketi takdim etti. Ardından müstakbel eşinin başına gül yaprakları döken Gündeş, merasime renk kattı.