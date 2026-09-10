Oyuncu Hira Koyuncuoğlu, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Baran Sulhan ile evlendi. Sahilde düzenlenen törenle nikah masasına oturan çift, özel günlerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
SAHİLDE DÜNYAEVİNE GİRDİLER
İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Bade karakteriyle tanınan Hira Koyuncuoğlu, sevgilisi Baran Sulhan ile hayatını birleştirdi. Çiftin sahilde düzenlenen düğün töreninden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.
DAMAT GELİNİ KUCAĞINDA TAŞIDI
Düğünden paylaşılan fotoğraflarda Baran Sulhan’ın eşi Hira Koyuncuoğlu’nu kucağında taşıdığı an da yer aldı. Çiftin mutluluğu objektiflere yansıdı.
Koyuncuoğlu ayrıca nikah cüzdanını gösterdiği bir kareyi de takipçileriyle paylaştı.
TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
Hira Koyuncuoğlu’nun düğün ve nikah kareleri kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Oyuncunun takipçileri ve sevenleri, çiftin paylaşımlarının altına tebrik mesajları bıraktı.
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