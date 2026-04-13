Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kurucusu olduğu eğitim vakfında yaşandığı iddia edilen skandal mahkemelik oldu.



Onlar TV'den Barış Pehlivan'ın haberine göre, 31 Aralık 2025 gecesi Star TV ekranlarında yayınlanan İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show adlı eğlence programında konuk Bülent Ersoy'un vokalistliğini yapan müzik öğretmeni Atahan Demir, programın ardından Albayrak Ailesinin yönetiminde olan NUN Okulları tarafından işten çıkarıldı.



İşten çıkarılan müzik öğretmeni Atahan Demir (ortadaki)



'BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE YILBAŞI KUTLAMAK YOK'



İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Türk Musikisi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olan öğretmen Atahan Demir, program sonrası okul müdürü Fatma Gedik tarafından odasına çağrıldığını ve kendisine ‘Bizim kültürümüzde yılbaşı kutlamak yok. Orada dansöz oynatıldı. Seni Star TV’de yılbaşı eğlencesinde bazı aileler görmüşler, bu konudan çok şikâyetçi oldular. Bu yüzden iş akdini feshediyoruz’ ifadeleri ile kovulduğunun tebliğ edildiğini öne sürdü.



'Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık' anlamına gelen '46' numaralı kod ile işten çıkarıldığını belirten öğretmen Demir, okul hakkında 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'iftira' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Okul yönetimi ile gerçekleştirdiği görüşmelerin bir kısmını kayıt altına alan Demir, bu ses kayıtlarını şikayet dilekçesinde savcılığa teslim etti.





Savcılık, başvuru hakkında kısa süre içerisinde 'kovuşturmaya yer yok' kararı aldı. Bu durum sonrası karara itiraz eden Demir, savcılığa teslim ettiği flash diskte beyanlarını destekleyecek nitelikte delillerin bulunduğunu öne sürdü. Savcılık, Demir tarafından sunulan delilleri incelemeye almadan dosyayı kapatırken, Demir avukatı aracılığıyla savcılığın takipsizlik kararının kaldırılması için Sulh Ceza Hakimliğine şikayette bulundu.









