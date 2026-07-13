'Emret Komutanım', 'Mahpeyker: Kösem Sultan' ve 'Ayla' gibi yapımlardaki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Damla Sönmez, özel hayatında da yeni bir sayfa açtı. Uzun süredir İlkay Akıncı ile birlikte olan Sönmez, düzenlenen törenle nikah masasına oturdu.