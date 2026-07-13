'Emret Komutanım', 'Mahpeyker: Kösem Sultan' ve 'Ayla' gibi yapımlardaki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Damla Sönmez, özel hayatında da yeni bir sayfa açtı. Uzun süredir İlkay Akıncı ile birlikte olan Sönmez, düzenlenen törenle nikah masasına oturdu.
Yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Damla Sönmez ile İlkay Akıncı, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Magazin gündeminde bir süredir konuşulan nikah iddiaları bugün gerçeğe dönüştü.
Ünlü çift, aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. Damla Sönmez ile İlkay Akıncı'nın nikahından ilk kareler de kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
Başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Damla Sönmez, bugüne kadar özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etmişti. Çiftin sade nikah töreni, magazin dünyasında günün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.
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