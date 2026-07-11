‘Türkiye’yi ev sahibi yapacak proje’ olarak tanıtılan Damla Kent gayrimenkul sertifikası halka arz edildikten sonra yüzde 19 geriledi. Yatırımcıların reel kaybı yüzde 50’yi aşarken halka arza girenlerin 3’te 2’si ev sahibi olma hayalinden vazgeçip projeden çıktı. Damla Kent hisselerindeki toplam erime yaklaşık 1 yılda 4.4 milyar liraya ulaştı.

Uzmanların ‘Fiyatı yüksek’ veya ‘Konut sorununa yanlış çözüm’ gibi eleştirilerinin ciddiye alınmadığı halka arzda Damla Kent Ağustos 2025’te 7.46 liradan borsaya girdi, dün 6.04 liradan fiyatlandı. Damla Kent’in değeri yüzde 19 erirken BIST 100 endeksi aynı dönemde yaklaşık yüzde 31 değerlendi.

REEL KAYIP %50’Yİ AŞTI

Böylece ‘damla damla’ ev sahibi olma hayalindeki reel kayıp, borsaya göre yüzde 40’a dayanıyor. Mevduat faiziyle karşılaştırıldığında yatırımcıların reel kaybı yüzde 50’nin üzerine çıkıyor. 21.4 milyar liradan borsaya giren Damla Kent hisselerinin piyasa değeri 17 milyar liraya kadar geriledi. Bu dönemde 1+1 evlerin güncel fiyatı 1.2 milyon liralık düşüşle 5 milyon liraya, 2+1 evlerin fiyatı da 2.5 milyon liralık kayıpla 10 milyon liraya geriledi. Birçok yatırımcı bu düşüş döngüsüne daha fazla dayanamayarak sertifikalarını sattı. Ağustos 2025’te projenin halka arzında 726 bin yatırımcının Damla Kent sertifikası vardı. Yatırımcı sayısı 9 Temmuz’da 237 bine indi.

Böylece halka arza girenlerin yüzde 68’i, sertifikalarını satarak Damla Kent projesinden vazgeçti. Emlak Konut’tan yapılan son açıklamaya göre projede ilerleme oranı yüzde 12’ye ulaşırken, projenin 2029’da tamamlanması planlanıyor. Toplam 2 bin 214 dairenin olduğu projede 343 daire satıldı.

5 halka arzın 2’si kaybettirdi

Damla Kent projesi gibi yakın zamanda halka arz olan bazı şirketler de yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Sermaye Piyasası Kurulu, son 2 haftada 7 halka arzı onaylarken, 5’i işlem görmeye başladı. Borsada çarşamba günü 30.26 liradan işlem görmeye başlayan Ekim Turizm fiyatı dün 26 liranın altına indi. Benzer şekilde salı günü 15.41 liradan borsaya ‘Merhaba’ diyen Soho Giyim’in fiyatı dün 13 lira seviyesine indi. Son 2 haftada halka arz olan diğer şirketler Orzaks İlaç, Golda Gıda ve Isvea ise şu ana kadar yükseldi.