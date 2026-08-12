Son dönemde küresel piyasalarda ve iç pazarda gümüş fiyatlarında yaşanan tarihi yükseliş, geri dönüşüm sektöründe sürpriz bir hareketliliği beraberinde getirdi. Sanayi talebi ve yeşil enerji yatırımlarıyla tavan yapan gümüş gram fiyatı, kol saatlerinde kullanılan atık pillerin değerini katladı. Eskiden çöp olarak görülen "Gümüş Oksit" (SR) kodlu saat pilleri, artık kg başına binlerce liralık ham madde değeri taşıyor.

TEK BİR PİLDEN GRAMIN ÜÇTE BİRİ ÇIKIYOR

Aksesuarlardan tıbbi cihazlara kadar geniş bir kullanım alanı olan gümüş, saat endüstrisinde kararlı voltaj sağlaması nedeniyle ağırlıklı olarak tercih ediliyor. Uzmanların verdiği bilgilere göre, SR serisi (Silver Oxide) bir saat pilinin ağırlığının yaklaşık %30 ila %40’ını gümüş oksit bileşikleri oluşturuyor.

Son gümüş rallisiyle birlikte, 1 kilogram atık SR saat pilinden elde edilen ortalama 300 ila 400 gram saf gümüşün değeri rekor seviyelere ulaştı. Bu durum, özellikle yüzlerce pili biriktiren saat tamircilerini ve elektronik atık toplayıcılarını harekete geçirdi.

"ESKİDEN ÇÖPE ATARDIK ŞİMDİ GRAM GRAM BİRİKTİRİYORUZ"

Sektördeki değişimi değerlendiren saat ustaları, eskiden atık pillerin çoğunlukla göz ardı edildiğini veya belediye atık kutularına atıldığını belirtti. Gümüş fiyatlarındaki artış sonrası durumun değiştiğini aktaran ustalar, "Son dönemde gümüşün gramı ciddi şekilde değerlenince çekmecelerdeki atık pillerin kıymeti anlaşıldı. Artık alkaline (LR) piller ile gümüş içeren (SR) pilleri sıkı bir şekilde ayrıştırıyoruz. Tesisler gelip kiloyla topluyor" ifadelerini kullandı.

SANAYİ TALEBİ FYATLARI TETİKLİYOR

Gümüşün sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda güneş panellerinden elektrikli araçlara, yapay zeka sunucularından tıbbi cihazlara kadar kritik bir sanayi hammaddesi olması, arz açığını büyütüyor. Sektör temsilcileri, madenlerden çıkarılan gümüşün talebe yetişmekte zorlandığını, bu nedenle atık saat pillerinden yapılan "ikincil gümüş kazanımının" önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacağını vurguladı.

UZMANLARDAN "EVDE AYRIŞTIRMAYIN" UYARISI

Atık pillerin değerlenmesiyle birlikte bireysel söküm girişimlerine karşı uzmanlardan uyarı geldi. Saat pillerinin içinde yer alan potasyum hidroksit gibi kimyasalların ciltle temasında yakıcı etki gösterdiği ve asitli ayrıştırma işlemlerinin zehirli gaz çıkardığı hatırlatıldı. Uzmanlar, vatandaşların eski pillerini evde sökmeye çalışmak yerine toplama noktalarına veya saatçilere teslim etmesi gerektiğinin altını çiziyor.