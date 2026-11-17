Pizza Hut'ın kurucu ortaklarından Dan Carney'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Carney'nin vefat haberi, mezun olduğu Wichita State Üniversitesi ve uzun yıllar başkanlığını yaptığı Kansas Serebral Palsi Araştırma Vakfı tarafından duyuruldu. Dan Carney'nin ölüm nedenine ilişkin ise açıklama yapılmadı. ANNESİNDEN ALDIĞI 600 DOLARLA BAŞLADI 1931 yılında dünyaya gelen Carney, yedi çocuklu bir ailenin ikinci çocuğuydu. Kardeşi Frank Carney ile birlikte 1958 yılında Kansas eyaletinin Wichita kentinde ilk Pizza Hut restoranını açtı. Kardeşler, annelerinden aldıkları 600 dolarlık borçla restoran girişimine başladı. Pizza sektörünün yükselen popülaritesini anlatan bir dergi yazısından etkilenen ikili, babalarının daha önce bakkal işlettiği köşe başında ilk restoranlarını hizmete açtı. PIZZA HUT'I 90 ÜLKEYE TAŞIDILAR İlk restoranın ardından büyümeye başlayan Pizza Hut'ın ilk franchise şubesi Kansas eyaletinin Topeka kentinde açıldı. Marka, yıllar içinde genişleyerek 90 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir restoran zincirine dönüştü. Kardeşi Frank Carney ise 2020 yılında hayatını kaybetmişti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.