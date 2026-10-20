Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Ekim'de yapacağı toplantıda faiz indirimine gitmeyeceğini öngördü. Kurum, politika faizinin yüzde 37'de sabit bırakılmasını bekliyor. Bu tahmin, ekonomistlerin ağırlıklı beklentisinden ayrışıyor. Piyasa konsensüsü, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekilmesi yönünde. ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ KATILIĞA DİKKAT ÇEKTİ Societe Generale, tahmininin temel gerekçesi olarak enflasyon beklentilerindeki katılığı gösterdi. Kurumun değerlendirmesine göre, ekonomik büyümedeki yavaşlama ve likidite koşullarındaki sıkışıklığa rağmen enflasyon beklentilerinin yüksek seyrini koruması, TCMB'yi daha temkinli bir duruşa yöneltebilir. Raporda, büyümedeki ivme kaybı ve likidite sıkışıklığının ilerleyen dönemde para politikasında gevşemeyi destekleyebileceği belirtildi. Ancak kurum, dezenflasyon sürecinin kademeli ilerlemesi nedeniyle ekim toplantısında faiz indirimi beklemiyor. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.