Çatışma bölgelerinde yıllarca görev yapan gazeteci Serdar Akinan, bu kez savaşın değil bir sivrisineğin taşıdığı virüsün kendisini hastanelik ettiğini açıkladı. Yüksek ateş ve ağır halsizlik yaşayan Akinan, Aedes sivrisineğinin bulaştırdığı Dang hummasına yakalandığını duyurdu. Tedavi sürecini takipçileriyle paylaşan gazeteci, yayınında hayatını kaybetmesi durumunda yapılmasını istediği şeyleri de tek tek anlattı.

Akinan, yaşadığı sağlık sorunlarını YouTube kanalında yaptığı yayınla duyurdu. Günlerdir ağır halsizlik, yüksek ateş ve sesinde değişiklik yaşadığını belirten gazeteci, hastaneye başvurduğunda kendisine Dang humması teşhisi konulduğunu söyledi.

Yıllarca çatışma bölgelerinde görev yaptığını hatırlatan Akinan, araçlarının tarandığı, mayınlı arazilerden geçtiği ve çok sayıda tehlikeli durum yaşadığı dönemleri anlatarak hastalığın kendisini şaşırttığını ifade etti.

“Bunca tehlikeli ortamda bulundum, her tarafımdan belki yüzlerce mermi geçti... Ama bu şekilde öleceğim aklıma gelmezdi.”

Akinan'a hastanede ne söylendi?

Akinan, doktorların kendisine hastalığın Aedes türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaştığını söylediğini aktardı. Tedavide temel yaklaşımın sıvı kaybını önlemek ve belirtileri kontrol altında tutmak olduğunu belirten Akinan, kanama riskine karşı bazı ilaçların kullanılmaması konusunda da uyarıldığını anlattı.

Dang humması, özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen, Aedes cinsi sivrisineklerin taşıdığı Dang virüsünün neden olduğu bir enfeksiyondur. Hastalık halk arasında şiddetli kas, kemik ve eklem ağrıları nedeniyle “kemik kıran hastalığı” olarak da bilinir.

Virüs, grip veya nezlede olduğu gibi havadan ya da doğrudan temasla insandan insana bulaşmaz. Enfekte kişiyi ısıran Aedes türü dişi sivrisinek, daha sonra başka bir kişiyi ısırarak virüsü taşıyabilir.

Yüksek ateş ve şiddetli ağrıya neden olabiliyor

Dang hummasının belirtileri genellikle sivrisinek ısırığından sonraki birkaç gün içinde ortaya çıkıyor. Ani yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, göz çevresinde ağrı, kas ve eklem ağrıları, bulantı, kusma, döküntü ve bazı durumlarda kanama görülebiliyor.

Hastalığın doğrudan virüsü ortadan kaldıran spesifik bir antiviral tedavisi bulunmuyor. Tedavi çoğunlukla istirahat, yeterli sıvı alımı ve belirtilerin doktor kontrolünde yönetilmesine dayanıyor.

Özellikle kanama riskinin bulunduğu durumlarda aspirin ve bazı ağrı kesicilerin kullanılmaması gerekebildiğinden, ilaç seçiminin doktor tarafından yapılması önem taşıyor.

Hastalığı atlattıktan sonra vasiyetini de açıkladı

Akinan'ın yayınındaki bir diğer dikkat çeken bölüm ise vasiyeti oldu.

Boş zamanlarında yaptığı akrilik tabloları satışa çıkarmayı planladığını belirten gazeteci, elde edilecek gelirin kimsesiz çocukların yararına kullanılmasını istediğini söyledi. Akinan, tablolarının gelirini Koruncuk Vakfı'na bağışlamayı planladığını açıkladı.

Hayatını kaybetmesi durumunda ise bedeninin yakılmasını istediğini belirten Akinan, bu kararını ailesiyle de paylaştığını söyledi.

Küllerinin savrulmasını istediği yerleri tek tek anlattı

Akinan, vasiyetinde küllerinin Türkiye'nin farklı bölgelerine bırakılmasını istediğini de açıkladı.

Karadeniz'deki Pokut Yaylası, Kızılırmak, Yeşilırmak, Dicle ve Fırat nehirleri ile Tendürek Dağı, Ağrı Dağı, Ege'de Ovacık ve Bozburun'un yanı sıra İstanbul Boğazı'nı da saydı.

Küllerinin bir bölümünün ise babasının ve Çanakkale gazisi dedesinin bulunduğu Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına bırakılmasını istedi.

Akinan ayrıca İstanbul Boğazı'nda Kandilli İskelesi çevresinde gıyabında cenaze namazı kılınabileceğini belirterek nasıl bir anma istediğini de anlattı.

Şarkılar ve şiirlerle bir anma istedi

Gazeteci, anmasının klasik bir cenaze töreninden farklı olmasını istediğini ifade etti. Güzel bir gün batımında dostlarının bir araya gelmesini isteyen Akinan, anmada Neşet Ertaş, Sezen Aksu ve Tarkan şarkılarının çalınmasını; Ahmet Arif ve Nâzım Hikmet şiirlerinin okunmasını istedi.

Akinan, yayınını takipçilerine teşekkür ederek ve sağlık durumunun yeniden ağırlaşmamasını umduğunu belirterek tamamladı.

Dang hummasından nasıl korunulur?

Dang hummasının yayılmasını önlemenin en önemli yollarından biri Aedes sivrisineklerinin ısırmasını engellemektir.

Bunun için sivrisinek kovucu ürünler kullanılabilir, pencerelerde sineklik tercih edilebilir ve sivrisineklerin üreyebileceği açıkta bulunan su birikintileri ortadan kaldırılabilir.

Özellikle kova, saksı altlığı, eski lastik ve benzeri kaplarda biriken durgun suların düzenli olarak boşaltılması sivrisineklerin üreme alanlarının azaltılmasına yardımcı olur.

Dang humması ölümcül müdür?

Dang humması çoğu kişide hafif veya orta şiddette seyrederek iyileşirken, bazı vakalarda ağırlaşarak hayatı tehdit edebilir. Şiddetli Dang hummasında ciddi kanamalar, şok ve organ yetmezliği görülebilir. Bu nedenle yüksek ateşin ardından karın ağrısı, sürekli kusma, kanama, aşırı halsizlik veya bilinç değişikliği gibi belirtilerin ortaya çıkması acil tıbbi değerlendirme gerektirir.