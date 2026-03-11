Ünlü oyuncu Daniel Radcliffe, Bustle’ın One Nightstand podcast programına konuk oldu ve hem yeni Harry Potter dizisi hem de sektördeki çocuk oyuncuların karşılaştığı psikolojik zorluklar hakkında açıklamalarda bulundu.

Radcliffe, dizide rol almadığını ancak yapım ekibine bazı konularda danışıldığını belirterek, “Yeni Potter dizisi üzerinde çalışan bazı kişilerle bazı konuşmalar yaptım. Ben dahil değilim, ama bence bu harika bir düşünce” ifadelerini kullandı.

''ÇOCUK OYUNCULAR İÇİN TERAPİ ZORUNLU OLMALI''

Radcliffe, genç yaşta sahneye çıkan biri olarak çocuk oyuncuların yaşadığı baskıları yakından bildiğini söyledi. Ünlü oyuncu, mental sağlık endişeleri ve genç yıldızların maruz kaldığı baskılar nedeniyle, çocuk oyuncuların psikolojik destek almasının sadece öneri değil, zorunlu hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

“Terapiyi sorun çıktıktan sonra değil, baştan normalleştirmek gerekiyor. Tüm çocuk oyuncular için mesleğe başlarken bir standart haline gelmeli” diyen Radcliffe, sektördeki bu yaklaşımın gelecekte hem çocukların hem de projelerin yararına olacağını sözlerine ekledi.