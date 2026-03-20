Danimarka kamu yayıncısı DR tarafından yayımlanan ve üst düzey hükümet, askeri ve istihbarat kaynaklarına dayandırılan rapora göre, 2026 yılı başında Kopenhag yönetimi tarihinin en radikal savunma planlarından birini devreye soktu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerindeki hakimiyet iddialarının tırmanması üzerine Danimarka ordusu, adadaki kilit noktaları korumak adına gizli bir operasyon yürüttü.

Danimarka birlikleri başkent Nuuk ve eski hava üssü Kangerlussuaq yakınlarındaki stratejik uçak pistlerini, olası bir Amerikan askeri müdahalesi durumunda kullanılmaz hale getirmek amacıyla yeterli miktarda patlayıcıyla donattı. Ayrıca, yaşanabilecek çatışmalarda oluşacak kayıplar için Danimarka’daki hastanelerden adaya yüklü miktarda kan stoku sevk edildiği bildirildi.

AVRUPA'DAN KOPENHAG'A TAM DESTEK

Söz konusu raporu doğrulayan Avrupalı yetkililer, Danimarka’nın bu stratejiyle olası bir Amerikan ilhakının maliyetini ve riskini artırmayı hedeflediğini belirtti. Fransa ve Almanya’nın bu savunma planlarına tam destek verdiği, özellikle Fransa’nın askeri strateji geliştirme konusunda Kopenhag’a "anında ve önemli" yardım sağladığı kaydedildi.

İsmi açıklanmayan bir yetkili, Ocak ayında Trump’ın tehditlerinin zirveye ulaştığı günlerde durumu, "İşlerin çok kötü gideceğinden korkuyorduk" sözleriyle özetledi.

NATO DEVREYE GİRDİ: DAVOS'TA TANSİYON DÜŞTÜ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yaşananları "İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük dış politika krizi" olarak nitelendirdi. Krizin yumuşamasını sağlayan hamle ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’den geldi. Rutte, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda Trump ile bir araya gelerek onu Grönland konusunda bir "gelecek anlaşması" çerçevesini kabul etmeye ikna etti.

Başbakan Frederiksen, ABD ile üst düzey görüşmelerin sürdüğünü ancak egemenlik haklarından taviz vermeyeceklerini vurguladı. Frederiksen, durumun şimdilik sakinleştiğini ancak Trump’ın Grönland’a olan ilgisinin hala devam ettiğini hatırlatarak temkinli olunması gerektiğini belirtti.

Eski bir Danimarka Bakanı, "Grönland bir yere gitmedi, sadece uyuyor." ifadelerini kullandı.

TATBİKAT KILIFI ALTINDA TAHKİMAT

Ocak ayında Danimarka; Fransa, Almanya ve diğer İskandinav ülkelerinin desteğiyle adaya asker konuşlandırmıştı. Bu hareketlilik ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) "planlı askeri tatbikat" olarak bildirilse de, gerçek amacın olası bir Amerikan saldırısına karşı savunma hattı kurmak olduğu anlaşıldı.

Venezuela’daki müdahalesinin ardından özgüveni artan Trump yönetiminin, Danimarka ve müttefiklerine yönelik ek gümrük vergisi tehditlerinde bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Bir Avrupalı yetkili, "Venezuela operasyonundan sonra Washington’da bazılarının her şeyi yapabileceklerine inandıklarını" ifade etti.