Danimarka, "Grönland’ı satın alacağım" diyen Trump’ın işgalinden o kadar korkmuş ki, iddiaya göre adayı havaya uçurma planı yapmış! Fox News'in haberine göre: "ABD uçakları gelirse havalimanlarını patlatın, savaşa hazırlanın!" Avrupa’nın göbeğinde, iki dev arasında adeta "kanlı" bir hesaplaşmanın eşiğinden dönülmüş!

HAVALİMANLARININ PİSTLERİNİ HAVAYA UÇURUN

Ocak ayında "tatbikat" maskesiyle Grönland’a gönderilen elit birliklerin çantasından çıkanlar kan dondurdu.

ABD ordusu adaya müdahale ederse, Nuuk ve Kangerlussuaq havalimanlarının pistleri yüksek infilaklı patlayıcılarla havaya uçurulacaktı.

Sadece silah değil, olası bir çatışma için devasa kan stokları da adaya gizlice sevk edildi.

AVRUPA'DA "AMERİKA’YA KARŞI" GİZLİ İTTİFAK!

Danimarka bu kavgada tek başına kalmak istemedi. Fransa, Almanya ve İsveç ile gizli bir hat kuruldu. Planın amacı; ABD işgale kalkışırsa, karşısında sadece Danimarka’yı değil, çok uluslu bir Avrupa gücünü bulmasını sağlamaktı.

Danimarka’nın F-35 savaş uçakları, gerçek mühimmatla günlerce Grönland semalarında "savaşa hazır" bekledi.

"GÜÇ KULLANMAK İSTEMİYORUM AMA..."

Trump, Davos’ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir "çerçeve anlaşması" imzalayarak tansiyonu düşürdü. Trump’ın "Güç kullanmak istemiyorum, Grönland'ı müzakereyle alacağız" sözleri, krizin şimdilik dondurulduğunu gösterse de; ABD Kuzey Komutanlığı (NORTHCOM) hala adadaki üslerde tam yetki için baskısını sürdürüyor.

Kaynak: DR, EuroNews, Politico