Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary'nin 19 yaşındaki büyük kızı Prenses Isabella, ülkesinde genişletilen zorunlu askerlik uygulaması kapsamında Slagelse kentindeki askeri kışlaya teslim olarak hizmet sürecine resmen başladı. Isabella, yaklaşık 1600 yeni askerle birlikte eğitim görecek.

Prenses Isabella, Slagelse kışlasında 5 aylık temel askeri eğitim alacak. Bu sürecin ardından 6 ay boyunca operasyonel görevlerde bulunarak toplam 11 aylık hizmet süresini tamamlayacak.

Danimarka Kraliyet Ailesi tarafından yapılan resmi açıklamada, Isabella'nın askerlik görevi boyunca diğer askerlere sağlanan maaş ve ödenek imkanlarından yararlanmayacağı bildirildi.

Hizmet süresince prensesin tüm kişisel ve operasyonel masrafları doğrudan ailesi tarafından karşılanacak.

DANİMARKA'NIN KADIN ASKERLERİ GÖREVE HAZIR

Danimarka hükümeti, 2024 yılında hayata geçirdiği yeni yasal düzenlemeyle kadınları zorunlu askerlik sistemine dahil etmiş ve 4 ay olan standart hizmet süresini 11 aya çıkarmıştı.

Ukrayna'daki savaş ve Kuzey Kutbu bölgesinde artan güvenlik endişeleri nedeniyle alınan karar doğrultusunda, ülkede yıllık asker sayısının 2033 yılına kadar 5 binden 7 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.

Yeni askerlik dönemi kapsamında, zorunlu askerlerden oluşan yüzden fazla asker Grönland bölgesinde bir ay boyunca operasyonel görev yapacak.

Ayrıca Danimarka Silahlı Kuvvetleri, Özel Harekat Komutanlığı bünyesinde yeni bir İHA birliği kurarak askerleri bu alanda eğiteceğini duyurdu.