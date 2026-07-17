Danimarka merkezli Danske Bank, döviz kurlarına yönelik tahminlerini güncelledi. Bankanın yayımladığı rapora göre, dolar/TL kurunun 1 ay içinde 47,80 seviyesine, 12 ay sonunda ise 55,50 seviyesine ulaşması öngörülüyor. EURO VE STERLİNDE BEKLENTİ YÜKSELİŞE GEÇTİ Yayımlanan raporda euro/TL kurunun 1 ay içinde 55,00, 12 ay sonunda ise 62,20 seviyesine çıkacağı öngörüldü. Sterlin/TL için ise 1 aylık beklenti 65,44, 12 aylık beklenti ise 71,45 olarak açıklandı. DOLAR/TL REKOR SEVİYEYİ GÖRDÜ Diğer yandan dolar/TL kuru, sabah işlemlerinde 47,17 seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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