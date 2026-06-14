Danıştay 1. Dairesi, AKP’li Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi hakkında yapılan şikâyetin işleme konulmamasına yönelik İçişleri Bakanlığı kararını oybirliğiyle kaldırdı. Kararda, dosyada yer alan bilgi ve belgelerin ön inceleme yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğu belirtilirken, soruşturma sürecinin işletilmesi gerektiği vurgulandı.

CHP’Lİ ÜYELER İTİRAZ ETTİ

Süreç, Çayırova Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri Turan Ağaç, Diren Eroğlu, Fettah Bitirgiç, Baran Aydın, Feyim Kaya, Yılmaz Bilmez ve Ahmet Kaygusuz’un itirazı üzerine Danıştay gündemine taşındı. CHP’li üyeler, İçişleri Bakanı’nın 5 Eylül 2025 tarihli "şikâyetin işleme konulmaması" kararına karşı başvurarak, AKP’li Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi hakkında soruşturma yürütülmesi gerektiğini savundu.

RUHSATSIZ YAPI İDDİASI

Şikâyete konu olay, Çayırova’nın Şekerpınar Mahallesi’nde Hazine’ye ait 842 ada 13 parsel üzerindeki ruhsatsız yapı ile ilgili. Dosyaya göre, söz konusu yapı için düzenlenen 6 Ocak 2019 tarihli Yapı Kayıt Belgesi, Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından iptal edildi ve bu durum 27 Mayıs 2024 tarihli yazıyla belediyeye bildirildi. Ancak şikayette, iptal kararına rağmen belediye yönetiminin yapı hakkında gerekli yasal ve idari işlemleri gerçekleştirmediği öne sürüldü.

DANIŞTAY: İDDİALAR ARAŞTIRILMALI

Danıştay 1. Dairesi, dosyadaki bilgi ve belgelerin 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında ön inceleme yapılmasını gerektirdiği sonucuna vardı. Kararda, yetkili merci tarafından ön inceleme emri verilmesi, olayla ilgili rapor hazırlanması, sorumluluğu bulunabilecek kişilerin isim ve görevleriyle belirlenmesi ve ardından soruşturma izni verilip verilmeyeceğine ilişkin karar alınması gerektiği belirtildi.

BAKANLIĞIN KARARI KALDIRILDI

Danıştay, bu gerekçelerle İçişleri Bakanlığı’nın şikâyetin işleme konulmamasına ilişkin kararını kaldırdı. Dosya, gerekli ön inceleme işlemlerinin yapılması ve yeni bir karar verilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’na gönderildi. Karar, 30 Nisan 2026 tarihinde oybirliğiyle ve kesin olarak alındı.

CHP'Lİ EROĞLU: İDDİALARIN CİDDİYETİ TESCİLLENDİ

Danıştay'ın kararını değerlendiren CHP'li Çayırova Belediyesi Meclis Üyesi Diren Eroğlu, kararın CHP grubunun uzun süredir gündeme getirdiği iddiaların ciddiyetini ortaya koyduğunu söyledi. SÖZCÜ’ye konuşan Eroğlu şöyle konuştu; “Bu karar, uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunun dile getirdiği iddiaların ciddiyetini ortaya koymuştur. Danıştay tarafından verilen bu karar ile birlikte, olayın basit bir şikâyet olmadığı ve somut bilgi-belgelere dayandığı açık şekilde görülmüştür. İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce verilen “işleme konulmama” kararının kaldırılması, kamu adına yapılan başvuruların haklılığını göstermektedir. Özellikle Çayırova Şekerpınar Mahallesi 842 ada 13 parsel üzerinde bulunduğu belirtilen ruhsatsız yapılaşma konusunda gerekli işlemlerin yapılmadığı iddiaları artık resmi olarak incelenmek zorundadır. Danıştay’ın oybirliğiyle verdiği bu karar, kamu görevlilerinin işlem ve uygulamalarının denetlenebilir olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizim beklentimiz; sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi, kamu zararının oluşup oluşmadığının ortaya çıkarılması ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasıdır. Bu süreç kişisel değil, tamamen kamu yararı ve hukuk devleti anlayışı açısından önem taşımaktadır. Verilen kararın Çayırova kamuoyunda dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”