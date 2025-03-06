Danıştay 13. Dairesi, Adalar Belediyesi'nin açtığı dava sonucu Burgazada'daki doğal sit alanı Madam Martha Koyu'nun kiraya verilmesine ilişkin 8 Mayıs 2024 tarihli ihaleyi iptal etti. Daire, ihale dokümanındaki belirsizlikler nedeniyle ihale sürecinin hukuka uygun olmadığına karar verdi. İhalede açıklık, rekabetin sağlanması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması ilkelerinin ihlal edildiğini belirterek, bu nedenle söz konusu ihale işleminin iptaline hükmetti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü, Burgazada’daki Madam Martha Koyu'nu kiraya vermek amacıyla 8 Mayıs 2024 tarihinde bir ihale düzenlemişti. Adalar Belediyesi, ihalenin iptali için daha önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvurmuş, ardından da hukuki süreç başlatmıştı. Ancak, bu süreç devam ederken ihale gerçekleştirilmişti.

Belediyenin açtığı dava, İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Bu karar, Adalar Belediyesi tarafından temyiz edilerek Danıştay’a taşındı. Danıştay 13. Dairesi, temyiz başvurusunu kabul etti ve İdare Mahkemesi’nin ret kararını bozarak ihalenin iptaline karar verdi.

Danıştay, ihale dokümanında taşınmazın kullanım amacının belirsiz olduğunu ve özel şartlara dair herhangi bir düzenleme yapılmadığını vurguladı. Ayrıca, kira süresinin de açıkça belirtilmediği, bu belirsizliklerin ihaleye katılımı etkileyebileceği ifade edildi. Madam Martha Koyu’nun doğal sit alanı olmasının da göz önünde bulundurulduğu gerekçede, bu tür belirsizliklerin daha büyük problemlere yol açabileceği ve bu nedenle ihalede açıklık, rekabetin sağlanması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması ilkelerinin sağlanmadığına dikkat çekildi.

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI AKPOLAT: "MADAM MARTHA KOYU KORUNACAK"

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Danıştay’ın kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Akpolat, “Adalar Belediyemiz tarafından Madam Martha Koyu’nun ihale ile kiralanmasına ilişkin idari işlemin iptali talebiyle açılan davada İstanbul 10. İdare Mahkemesi davanın reddine karar vermişti, bu kararı temyiz etmiştik. Danıştay Onüçüncü Daire kararı ile ihale iptal edilmiştir. Madam Martha Koyu korunacak, doğal kalacak” şeklinde bir paylaşımda bulundu.