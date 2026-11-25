Danıştay, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, yatay geçiş işleminin açık hataya dayandığı, diplomanın iptalinin uygun olduğu belirtildi.

Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali kararına karşı başlattığı idari yargı süreci kapsamında, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açtığı iptal davası mahkemece reddedilmişti. İlk derece mahkemesinin bu kararının ardından dosya üst mahkeme olan İstanbul 7. İdari Dava Dairesi’ne taşınmış ancak buradaki istinaf başvurusunun da kabul edilmemesi üzerine süreç temyiz aşaması için Danıştay’ın kapısı çalınmıştı.

Dosyaya ilişkin temyiz başvurusunu esastan inceleyen Danıştay 8. Dairesi, yapılan itirazın gerekçelerini yerinde bulmadığını belirterek başvuruyu reddetti.

KARARIN GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Kararın gerekçesinde, İmamoğlu'nun 1990'da yatay geçiş yaptığı dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren Girne Amerikan Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan yükseköğretim kurumları arasında yer almadığı belirtildi.

Gerekçede, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine de yer verilerek, fakülte yönetim kurulu kararlarına yapılacak itirazları inceleyip kesin karara bağlama ve idarenin bütünlüğü kapsamında üst makam olarak devreye girme yetkisinin üniversite yönetim kuruluna ait olduğu kaydedildi.

Ayrıca kanunda yer alan yatay geçiş esaslarını belirleme yetkisinin, yabancı yükseköğretim kurumunun tanınması ve programlar arası eşdeğerlik incelemesini zorunlu kıldığı belirtilerek, merkezi yerleştirme ve kontenjan düzenlemelerinin fırsat eşitliği ile kamu yararı temelinde yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan yatay geçiş sürecinde ilan edilen son başvuru tarihinden önce başvuruların sonlandırıldığı, ilan edilen kontenjan sayılarının mevzuata aykırı şekilde artırılıp aktarıldığı ve öğrenciler arasında başarı sıralaması yapılmadığı vurgulandı.

Söz konusu işlemlerin "açık, bariz ve sistematik bir hatalar silsilesi" oluşturduğuna dikkat çekilen gerekçede, merkezi sınav sonucuna göre ilgili programa yerleşemeyen davacının istisnai bir yol olan yatay geçişle elde ettiği bu hukuki durumun korunmasının kamu düzeni ve kamu yararını bozacağı ifade edildi.

Daire, bu nedenlerle idarenin "açık hata" kapsamında süre şartına bağlı olmaksızın yatay geçiş ve buna dayalı mezuniyet ile diploma işlemlerini geri almasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek temyiz isteminin reddine ve bölge idare mahkemesi kararının oybirliğiyle onanmasına karar verdi.

İPTALE GİDEN SÜREÇ

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasına ilişkin süreç, 18 Eylül 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan sahtecilik iddiası başvurusuyla başladı. Söz konusu ihbarın ardından 1 Ekim 2024’te savcılığa resmi şikayet dilekçesi sunuldu.

Şikayet dilekçesinin işleme alınması ve konuya ilişkin haberlerin gündeme gelmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili şubat ayında soruşturma başlattı.

Soruşturma süreci devam ederken İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 61’inci toplantısında, aralarında İmamoğlu’nun da yer aldığı 28 kişinin diplomasının "yokluk ve açık hata" gerekçesiyle iptal edilmesine karar verdi.

Üniversite yönetiminin iptal kararının ardından yargı sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, 8 Temmuz 2025 tarihinde İmamoğlu’nun "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla yargılanmasını öngören iddianameyi kabul etti. Sürecin devamında, 5 Ağustos 2025 tarihinde İmamoğlu’na ait diploma kayıtları İstanbul Üniversitesi’nin veri tabanından silindi ve e-Devlet sistemi üzerinden erişime kapandı.