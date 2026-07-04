Danıştay Sekizinci Dairesi, hız sınırını aştığı gerekçesiyle kesilen trafik cezasına karşı yargı süreci devam ederken ödeme emri düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İzmir'de Ahmet Dokucu adına kayıtlı araç için Karayolları Trafik Kanunu kapsamında hız sınırının aşıldığı gerekçesiyle 1.506 lira idari para cezası uygulandı.

Dokucu, söz konusu cezanın haksız olduğunu ileri sürerek cezanın kaldırılması talebiyle Menemen Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Ancak itiraz süreci devam ederken idari yaptırım karar tutanağı tahsil işlemleri için Taşıtlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne gönderildi ve sürücü adına ödeme emri düzenlendi.

'CEZA KESİNLEŞMEDEN ÖDEME YAPILAMAZ' İTİRAZI

Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan itirazın reddedilmesinin ardından sürücü, ceza henüz kesinleşmeden düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme davayı reddederken, kararın kesinleşmesi üzerine Danıştay Başsavcılığı dosyayı kanun yararına temyiz etti.

Başsavcılık, kesinleşmemiş bir idari para cezasının tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek kararın bozulmasını talep etti.

DANIŞTAY'DAN EMSAL KARARI GELDİ

Dosyayı inceleyen Danıştay Sekizinci Dairesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerini birlikte değerlendirdi.

Kararda, idari para cezalarına karşı sulh ceza hakimliklerine yapılan başvuruların sonuçlanmasıyla birlikte cezanın kesinleşmiş sayılacağı vurgulanırken, tahsil işlemlerini yürüten idarenin kamu alacağının kesinleşip kesinleşmediğini kendiliğinden incelemekle yükümlü olduğu belirtildi.

Danıştay, yargı süreci devam ederken ve ceza kesinleşmeden ödeme emri düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmederek, İzmir 2. İdare Mahkemesinin ret kararını kanun yararına bozdu.

Kararın bir örneğinin ilgili bakanlıklara gönderilmesine de karar verildi. Karar emsal niteliği taşıyor