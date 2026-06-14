Muğla'nın Milas ilçesinde kömür madeni sahalarının genişletilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararına rağmen iş makinelerinin yeniden bölgede çalışmaya başladığı iddiası, köylülerin tepkisine neden oldu. İkizköy Muhtarı Nejla Işık, iş makinelerinin evlere çok yakın mesafede faaliyet yürüttüğünü belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

DANIŞTAY DURDURMA KARARI VERMİŞTİ

Milas'ta Akbelen Ormanı çevresindeki Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerinde bulunan tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bölge halkının tepkisini çekmişti. Kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada, Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

O GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Karara karşı 96 vatandaş tarafından açılan davada, bilirkişi incelemesi kapsamında 30 Mart'ta acele kamulaştırma kararı verilen parsellerde keşif yapılırken, İkizköy Muhtarı Nejla Işık bugün bölgede yeniden çalışma başlatıldığını duyurdu. İş makinelerinin faaliyetlerini görüntüleyen Işık, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Çalışmaların evlere yaklaşık 10 metre mesafede sürdüğünü belirten Işık, köylülerin, çocukların, yaşlıların ve yatalak hastaların rahatsız edildiğini ifade ederek, "Birimiz bu evlerin altında kaldığı zaman kimi sorumlu tutacağız? Bu pazar günü insanlar evlerinde, yaşlı hastalarımız var. İnsanlar düğüne, bayrama gidiyor. Bunlar köylülere zulüm peşinde" dedi.

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına dikkat çeken Işık, "Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararımız var. 'Evlere 60 metre mesafeye yaklaşamazsın' diyor. Nerede bu mahkeme kararlarını uygulayanlar? Sesleniyoruz, soruyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgedeki çalışmalara ilişkin yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.