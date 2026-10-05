Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı Aquafilling işlemi nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Vücuduna yayılan dolgu maddesinin dokularında ciddi enfeksiyona yol açtığını açıklayan Bilic, yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle bugüne kadar birçok kez operasyon geçirdi.

Geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve enfeksiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılan Bilic, eylül ayında 8'inci kez ameliyat olmuştu. Ünlü isim, son paylaşımıyla yeniden ameliyat masasına yattığını duyurdu.

Yakın arkadaşı Cemal Can Canseven ile hastane koridorunda çekilen fotoğrafını paylaşan Bilic, operasyonun 6 saat sürdüğünü açıkladı.

"KENDİMİ GERÇEKTEN YENİDEN DOĞMUŞ HİSSEDİYORUM"

Ameliyat sonrası sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Danla Bilic, yaşadığı sürecin ardından kendisini nasıl hissettiğini anlattı.

Bilic, "Anlatacağım ama büyük ameliyatı kabul ettim. 6 saat sürmüş, kendimi gerçekten yeniden doğmuş hissediyorum. Öyle bir mutluluk… İyileşince aranıza döneceğim, biraz mola" ifadelerini kullandı.

32'nci yaşına giren Danla Bilic, doğum gününü de hastane odasında yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

"VÜCUDUNUZA LÜTFEN BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYIN"

Danla Bilic, daha önce yaptığı açıklamalarda Aquafilling işlemi nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarını takipçileriyle paylaşmış ve benzer işlemleri yaptırmamaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

İşlemi yaptırdığı için pişman olduğunu söyleyen Bilic, "İğrenç, rezalet bir şey. Kiminle konuştuysam aynı şeyi yaşamış. Vücudunuza lütfen böyle bir şey yapmayın. Ben tamamen cehaletime yenilip, koşa koşa gidip yaptırmıştım ve kurtulmak için uğraşıyorum" demişti.