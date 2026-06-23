Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Danla Bilic, bu kez sağlık durumuyla dikkat çekti. Ünlü fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acil olarak ameliyata alındığını duyurdu.

''ACİL AMELİYATA ALINDIM''

Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin kısa bir açıklamada bulundu.

Fenomen isim, paylaşımında "Bir önceki storyden sonra acil ameliyata alındım" ifadelerini kullandı.

Ancak Bilic, geçirdiği operasyonun nedeni ya da sağlık durumuna ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.

TAKİPÇİLERİNİ MERAKLANDIRDI, DETAY PAYLAŞMADI

Danla Bilic'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda takipçisi sağlık durumunu merak etti.

Fenomenin operasyon sonrasında yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı da merak konusu oldu.

KALÇA DOLGUSU YAPTIRIP BAŞINA İŞ AÇMIŞTI

Danla Bilic, geçmiş yıllarda yaptırdığı estetik işlemler ve sonrasında yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündeme gelmişti.

Ünlü fenomen, yaklaşık 3 yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu işlemi sonrasında çeşitli komplikasyonlar yaşadığını açıklamış ve bu nedenle birden fazla operasyon geçirmek zorunda kaldığını belirtmişti. Bilic, takipçilerine "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" uyarısında da bulunmuştu.

ESTETİKLERİNE MİLYONLARI HARCAMIŞTI

Danla Bilic, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada ise ilk estetik operasyonunu yaklaşık 9 yıl önce geçirdiğini ve bugüne kadar yaptırdığı işlemler için toplam 300 bin dolar harcadığını söylemişti. O dönem yaklaşık 11 milyon 800 bin TL'ye karşılık gelen bu rakam, sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.