Ünlü fenomen Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin'in dayısını arayarak, "Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız" dediğini aktardı. Çetin daha önce de Bilic'i darp etmiş ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı.

Aldığı ölüm tehdidini duyuran Bilic, "Ben baya televizyonda, belgesellerde izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta. 4 gün sonra da tahliye edildi. Duruşmada da hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının arkasında olduğu çok açık belliydi." dedi.

Bilic şu ifadeleri kullandı:

Bugün dayımı arayıp 'Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız' demiş. Bu insan şu an dışarda, plan yapıyor. Aleni bir şekilde çok da gurur duyarak söylüyor. Bu insan dışarıda şu anda.