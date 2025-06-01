YouTube'da yayınladığı eğlenceli makyaj içerikleri ile adını geniş kitlelere duyurduktan sonra özel yaşamı ve Instagram'daki paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic eski sevgilisi binicilik sporcusu Berk Çetin yüzünden zor günler geçiriyor...

Bilic'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan Çetin ilk duruşmanın ardından serbest bırakıldı.

"KIZINIZIN ÖLÜM HABERİNİ 3-4 GÜNE ALIRSINIZ"

Ünlü fenomen bugün sosyal medya hesabından öldüm tehditleri aldığını açıkladı:

"Duruşmada hiç pişman olmadığı tavrından belliydi. Bugün dayımı arayıp 'Kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız' demiş. Bu insan şu an dışarıda, bir plan yapıyor" ifadelerini kullandı.