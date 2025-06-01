YouTube'da yayınladığı eğlenceli makyaj içerikleri ile adını geniş kitlelere duyurduktan sonra özel yaşamı ve Instagram'daki paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic, eski sevgilisi binicilik sporcusu Berk Çetin yüzünden zor günler geçiriyor...

Berk Çetin'in Danla Bilic'i bir spor kulübünün içindeki restoranda şiddet uyguladığı, kafasından aşağı içecek döktüğü anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.

Olayın ardından Çetin, 12 Nisan'da Denizli'de gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"DAYIMI ARAYIP 'KIZINIZIN ÖLÜM HABERİMNİ ALIRSINIZ' DEMİŞ"

Danla Bilic dün Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda Berk Çetin'in serbest bırakıldığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini duyurdu:

"Ben televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum aleni bir şekilde, belgesellerde falan izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta. 4 gün sonra da tahliye edildi. Bu arada duruşmada zaten hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının sonuna kadar arkasında olduğu halinden, tavrından çok açık belliydi. Ama ben yine de bir umut, özgürlüğünün değerini anlar birazcık sağlıklı bir ruh haline sahipse diye düşünmüştüm."

"Bugün dayımı arayıp 'Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız' beyanında bulunmuş. Bizi artık hapishaneler mi koruyacak, akıl hastaneleri mi iyileştirecek bu insanları bilmiyorum ama bu insan şu an dışarıda. Ve bir plan yapıyor ve bunu aleni bir şekilde ailemden birilerinin numarasını alıp onları da artık devreye sokup çok da gurur duyarak söylüyor."

Bu tehdit üzerine Danla Bilic yeniden şikâyetçi oldu. Şikâyetin ardından Berk Çetin bugün bir kez daha gözaltına alındı.