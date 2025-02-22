YouTube'da yayınladığı eğlenceli makyaj içerikleri ile adını geniş kitlelere duyurduktan sonra özel yaşamı ve Instagram'daki paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic 2023 yılında kendisinden 10 yaş küçük olan rapçi Çakal ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Çift, o dönem birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmeye başlamıştı. Fakat ne yazık ki, Bilic ve Çakal 2024 yılının ilk aylarında ayrılık kararı almış ve net bir açıklama yapmamıştı.

Danla Bilic aylar sonra eski sevgilisi Çakal'ı 'konuk olduğu bir programda andı. Zamanında iki taraftan da duyulmayan ayrılık nedenini açıkladı.

Aralarındaki yaş farkına dikkat çeken Bilic, bir diğer nedenin ise birden aynı evde yaşamaya başlamaları olduğunu söyledi.

"BİR ANDA AYNI EVİN İÇİNE GİRDİK"

Ünlü fenomen "Bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca, 10 yaş fark da vardı aramızda. Gerçekten onun dediği gibi oldu ve birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim. Sonradan Emirhan'la konuştuk" dedi.