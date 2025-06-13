YouTube'da yayınladığı eğlenceli makyaj içerikleri ile adını geniş kitlelere duyurduktan sonra özel yaşamı, Instagram'daki paylaşımları ve estetikleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi.

Ünlü fenomen göz, meme, dudak, burun, yanak, popo gibi ameliyatlar için defalarca bıçak altına yattı.

Önceki gün Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın 'Hitmakers' isimli programına konuk olan Danla Bilic, güzel gözükmek için bu estetiklerine harcadığı toplam tutarı açıkladı.

"GÖZ ÇEKTİRME AMELİYATI ÇOK PAHALI"

"Bilic'in değişiminin bütçesi nedir?" sorusuna "Popo ameliyatımı düzelttirmek için 70 bin dolar ödedim" diyen Bilic "Göz çektirme ameliyatı çok pahalı. Meme de pahalı, iki kere yaptırdım" itirafında bulundu.

Toplamda 300 bin dolar harcadığını söyleyen Bilic'in 9 yıl süren estetiklerine 11 milyon 800 bin TL harcadığını belirtti.