YouTube'da yayınladığı eğlenceli makyaj içerikleri ile adını geniş kitlelere duyurduktan sonra özel yaşamı ve Instagram'daki paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic hakkında yeni aşk iddiaları gündeme geldi.



Bir magazi programında ünlü fenomenin gönlünü Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan Topçu'ya kaptırdığı iddia edildi. İkilinin hafta sonunu Batum'da geçirdikleri belirtildi.

Bu aşk bombasının ardından Danla Bilic ile Emirhan Topçu'nun arasındaki yaş farkı yine dikkat çekti. Bilic 31, Topçu 25 yaşında...

Danla Bilic ile Emirhan Topçu'nun sosyal medya üzerinden birbirini takip etmediği görüldü. Taraflardan konuya dair herhangi bir açıklama da gelmedi.