YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden ameliyat masasına yattı. Eski ameliyat bölgesinde enfeksiyon oluştuğunu açıklayan fenomenin sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada ortaya atılan yeni iddialar ise dikkat çekti.

PEŞ PEŞE AMELİYAT GEÇİRMEK ZORUNDA KALDI

Danla Bilic, geçmişte kalçasına yaptırdığı Aquafilling uygulamasının ardından yaşadığı sağlık sorunlarını uzun süredir takipçileriyle paylaşıyor. Hızlı kilo vermesinin ardından dolgu maddesinin vücuduna yayıldığını açıklayan Bilic, bu nedenle peş peşe ameliyat geçirmek zorunda kaldığını söylemişti.

Geçtiğimiz yıl beşinci kez operasyon geçiren Bilic, bu yıl da oluşan komplikasyonlar nedeniyle yeniden ameliyat edildi.

ACİL AMELİYATA ALINDIĞINI DUYURMUŞTU

Hastane odasından paylaşım yapan fenomen, "Bir önceki hikâyemden sonra acil ameliyata alındım. Eee bir oradayız bir burada bebeğim." sözleriyle operasyon haberini duyurdu.

Ameliyatın ardından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Bilic, yüksek ateş ve şiddetli ağrıyla hastaneye başvurduğunu, eski ameliyat bölgesinde enfeksiyon oluştuğunu ve bu nedenle yeniden operasyon geçirdiğini açıkladı. Ünlü fenomen, doktorlarının müdahalesiyle enfekte olan bölgeden dolgu maddesi ve enfeksiyon akıntısının temizlendiğini belirtti.

YENİ İDDİA: HAYRANLARINI KORKUTTU

Bilic'in açıklamalarının ardından sosyal medyada yeni iddialar da dolaşıma girdi. Bazı paylaşımlarda fenomenin sağlık durumunun ağırlaştığı, yeniden hastaneye kaldırıldığı ve şehir dışından gelecek bir doktor tarafından bir kez daha ameliyat edileceği öne sürüldü.

Ancak söz konusu iddialarla ilgili Danla Bilic veya doktorlarından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.