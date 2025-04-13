Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından şiddete maruz kaldığı olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Danla Bilic, Berk Çetin’in geçmişte de defalarca şiddet uyguladığını belirtti.

"İKAMETİME SİLAH İLE GİRDİ"

Eski sevgilisinin evine silahla girdiğini söyleyen Bilic, “Berk, bana daha önceleri birçok defa darp uyguladı, bir defasında ikametime silah ile girdi. Ben bu konularla alakalı savcılık makamında şikayette bulunmuştum” ifadelerini kullandı.

Danla Bilic'in ifadesinde olay günü yaşadıkları şöyle yer aldı:

“11 Nisan günü saat 15:30 sıralarında Göktürk’teki bir spor kulübüne gittim. Kafeterya kısmında oturduğum esnada Berk bir anda yanıma geldi. Ben Berk’i yanımda görünce bir sorun yaşanmaması için eşyalarımı toplayıp uzaklaşmak istedim.

“YUMRUKLAR ATARAK DARBETTİ”

Berk'e 'Ben gideceğim' dedim. Berk bana 'Neden gidiyorsun?' dedi. Bende kendisine daha önce beni aynı yerde yumruk atarak darp ettiği için 'Belki yumruk atarsın' şeklinde söylemde bulundum. Benim bu söylemimin hemen akabinde Berk benim kafama yumruklar atarak beni darbetti. Ben ayağa kalktım ve uzaklaşmaya çalışırken benim önüme geçip benim çeneme tekrardan yumruk attı.”