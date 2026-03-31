Yıllar önce geçirdiği mide ameliyatı sonrası formunu koruma süreci merak konusu olan Danla Bilic, sosyal medya üzerinden gelen yoğun sorular üzerine bir bilgilendirme yaptı. Aynadan paylaştığı bir fotoğrafın ardından mesaj kutusunun dolup taştığını ifade eden Bilic, vücudundaki 450 cc’lik göğüs implantlarını çıkarttırdığını ve bu süreçte kas ile doku kaybı yaşadığını açıkladı.

DOLGULARINI TEMİZLETTİ SPORA BAŞLADI

Daha önce kalçasındaki dolguları da çıkarttıran Bilic, fiziksel küçülmesinin temel nedeninin vücudundaki yabancı maddelerden arınma süreci olduğunu vurguladı. Operasyonların ardından spor yapmaya başladığını belirten fenomen, mevcut kilosundan daha fazla zayıflamak istemediğini dile getirdi.

ZAYIFLAMA İĞNESİ İTİRAFI

Kamuoyunda zayıflama iğnesi kullandığına dair çıkan iddialara da yanıt veren Danla Bilic, bu yöntemi geçmişte bıraktığını ifade ederek şu açıklamada bulundu:

"Bu storymi 2000 kişi birbirine göndermiş, mesajlar savaş alanı. Küçüldüm çünkü vücudumdaki dolguları temizletirken maalesef aynı anda hem kas hem doku kaybettim. Göğüslerimdeki 450 cc’lik implantları çıkarttırdım. Spora başladım. Zayıflama iğnesi kullanmıyorum, en son 2025 yazında kullanmıştım. Zaten daha fazla kilo vermek de istemiyorum."