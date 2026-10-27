Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı Aquafilling işleminin ardından yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele etmeyi sürdürüyor. Daha önce birçok kez ameliyat olan Bilic, bu kez evinde rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan fenomen, yaşadıklarını anlatırken kendisine yöneltilen eleştirilere de karşılık verdi.

“İYİLEŞTİM” DEDİKTEN BİR GÜN SONRA RAHATSIZLANDI

Danla Bilic, evine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşadıklarının ardından kendisini sevenlere seslenen fenomen, “Siz beni niye bu kadar seviyorsunuz, manyak mısınız?” diye konuştu.

Kendisini eleştirenlere de yanıt veren Bilic, şu ifadeleri kullandı:

“Niye bana kızacak yer arıyorsunuz. Bana kızmayın bu ara ya. İyi olmasam kendime gelmesem kamera kaydını izleyip atar mıyım?”

SOL BACAĞI KİLİTLENDİ: İĞNE VE SERUMLA RAHATLADI

Yaşadığı rahatsızlığın ayrıntılarını anlatan Danla Bilic, sol bacağının aniden kilitlendiğini ve hareket etmekte zorlandığını belirtti. Fenomen, yaşadıklarını şu sözlerle açıkladı:

“Bir gün önce iyileştim dedim bir gün sonra yine patladım şakası yapmak istedim ben ama sol bacağım kitlendi. İğne ve serumla yumuşacık oldum. Yarın ultrason bakılacak. Başkası olsa iki sezon netflix çekerdi. Ben hiçbir şey paylaşmadım, paylaşada bilirdim.”

AQUAFILLING İŞLEMİ SONRASI 9 KEZ AMELİYAT OLDU

Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı Aquafilling işleminin ardından vücuduna yayılan dolgu maddesinin dokularında ciddi enfeksiyona yol açtığını açıklamıştı. Yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle 9 kez ameliyat olmak zorunda kalan fenomen, son operasyonunun oldukça kapsamlı geçtiğini de anlatmıştı.

Bilic, son ameliyatının ardından yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirmişti:

“Ben 'iyiyim' demeyi bıraktım; çünkü kendime değdirdiğim nazarı kimse değdiremiyor. Benim bu son ameliyatım, bizim son kurşunumuzdu, yapabileceğimiz maksimum şeydi. Bir bel kemiğimden diğer bel kemiğime 180 derece kesip vücudumu açtılar ve dolguyu kazıdılar. Çok kesildiği için tedavim uzun sürüyor.”

“İNŞALLAH BİR AN ÖNCE İYİLEŞİRİM”

Son dört aylık sürecin oldukça sancılı geçtiğini anlatan Bilic, hastalığını başlangıçta hafife aldığını ve yüksek ateşle bile evde kaldığını söylemişti. Yaşadıklarının ardından günlük hayattaki basit şeylerin değerini daha iyi anladığını belirten fenomen, iyileşmek için umutlu olduğunu ifade etmişti.

Bilic, o dönemde yaptığı açıklamada, “Artık her şeyin değerini anladım; rahat uyuyabilmenin, yana dönebilmenin önemini anladım. Yeni hayatım için çok heyecanlıyım. İnşallah bir an önce iyileşirim. Çok sıkıldım, psikolojim gidik” demişti.