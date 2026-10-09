YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle zorlu bir sağlık sürecinden geçiyor. Vücuduna yayıldığını ve enfeksiyona yol açtığını söylediği dolgu nedeniyle defalarca ameliyat olan Bilic, geçtiğimiz hafta dokuzuncu kez operasyon geçirdi. Hastanedeki tedavisi devam eden fenomen isim, bu kez karantinaya alındığını duyurdu.

ALTI SAATLİK AMELİYAT GEÇİRDİ

Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı Aquafilling kalça dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarını daha önce sosyal medya hesabından anlatmıştı. Dolgunun vücudunda erimediğini ve farklı bölgelere yayıldığını belirten Bilic, komplikasyonlar nedeniyle defalarca ameliyat olmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz hafta altıncı saat süren bir operasyon geçiren fenomen, dokuzuncu kez ameliyat olduğunu açıklayarak, “Büyük ameliyatı kabul ettim. 6 saat sürmüş, kendimi gerçekten yeniden doğmuş hissediyorum” ifadelerini kullandı. Bilic, iyileştikten sonra yeniden paylaşım yapacağını da belirtmişti.

32'NCİ YAŞINI HASTANEDE KUTLADI

5 Ekim'de 32 yaşına giren Danla Bilic, yeni yaşını hastanede karşıladı. Ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum günü pastasını kesen fenomen, yeni yaşından tek dileğinin sağlık olduğunu söyledi. Bilic, hastane odasından çekilen fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.

“SABAH BİR UYANDIM KARANTİNAYA ALINMIŞIM”

Tedavisi devam eden Danla Bilic, son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Hastanede karantinaya alındığını duyuran fenomen, “Sabah bir uyandım karantinaya alınmışım” notunu paylaştı.