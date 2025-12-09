Danla Bilic yaptırdığı estetik ameliyatta kullanılan dolgunun vücudunda enfeksiyona neden olmasıyla yıllardır zor günler geçiriyor. Takipçilerini sık sık 'kalça dolgusu yaptırmayın' diyerek uyaran fenomenin son paylaşımı hatyrete düşürdü.

BİR KEZ DAHA UYARDI

Ameliyata girdiği anları ve vücudundan çıkan dolgu maddesini paylaşan Bilic, popo estetiği yaptırmayı düşünenleri bir kez daha uyardı

'ALIN SİZE VÜCUDUMDAN ÇIKAN MADDE'

5. kez bıçak altına yatan Danla Bilic, ameliyatta vücudundan dolgu maddesini paylaşarak estetik yaptırmayı düşünen hayranlarını hayrete düşürdü. Ünlü isim paylaşımına 'Arada bir dm kutuma hala aquafilling yaptıracağım senin yüzünden korkuyorum mesajları geliyordu. Alın size 5. ameliyatımda vücudumdan çıkan madde' notunu düştü.