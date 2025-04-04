YouTube'da yayınladığı eğlenceli makyaj içerikleri ile adını geniş kitlelere duyurduktan sonra özel yaşamı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kalan oyunculara, şarkıcılara, fenomenlere tepki göstermişti.

Bilic, geçen günlerde de gençler tarafından ilgiyle takip edilen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın meşhur tekrar etme tarzını taklit ederek yaptığı bir videoyla gündem olmuştu.

"Paylaşımlarım devam edecek, takibi bırakabilirsiniz" sözleriyle karşı çıkanlara net bir mesaj veren Bilic'ten takipçilerini şaşırtan bir hamle geldi.

X hesabını kapatan fenomenden bu kararı neden aldığına dair henüz bir açıklama gelmedi.