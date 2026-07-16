Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçirdiği yeni ameliyatın ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Daha önce yaptırdığı Aquafilling işlemi sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden operasyon geçiren Bilic, hastaneye kaldırıldığı anlarda yaşananları takipçileriyle paylaştı.

BİR KEZ DAHA AMELİYAT MASASINA YATTI

Danla Bilic, geçtiğimiz yıllarda yaptırdığı Aquafilling (kalça dolgusu) işleminin ardından yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir kez daha ameliyat masasına yattı.

Daha önce 6 kez dolgu temizleme operasyonu geçiren Bilic, son ameliyatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını bilgilendirdi.

TANSİYONU 5'E KADAR DÜŞMÜŞ

Yaşadığı zorlu süreci anlatan fenomen isim, üç gün önce 39,5 derece ateşle hastaneye kaldırıldığını belirtti. Bilic, bu süreçte tansiyonunun 5'e kadar düştüğünü ve yapılan müdahaleler sayesinde yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulduğunu açıkladı.

''HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM''

Danla Bilic, sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Hepinizi beklettiğim için özür dilerim, ancak kendime gelebiliyorum. Üç gün önce 39,5 derece ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum; hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Ameliyat için değerlerinin uygun hale gelmesini beklediğini belirten Bilic, ardından operasyona alındığını söyledi.

''YARI BAYGIN HALDEYİM''

Günlerdir kendisini iyi hissetmediğini ve bu nedenle takipçilerini bilgilendiremediğini ifade eden Danla Bilic, "Günlerdir neredeyse yarı baygın haldeydim ve gücümü yeni toparlamış olmamın sebebi buydu" dedi.

Ailesi ve arkadaşlarının yanında olduğunu belirten Bilic, kendisini merak eden ve destek olan herkese teşekkür etti. Fenomen isim, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve önümüzdeki günlerde daha iyi olacağını dile getirdi.