Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yıllar içinde yüzüne ve vücuduna yaptırdığı estetik müdahalelerin toplam maliyetinin 30 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı. Bilic, harcadığı parayı gayrimenkule yatırmadığı için pişman olduğunu söyledi.

Bilic, harcamalarını ve pişmanlığını şu sözlerle anlattı:

"Yüzüm ve bedenim dahil şu zamana kadar toplamda 30.000.000 TL harcamışımdır. Keşke hiç yüzümü ve bedenimi güzelleştirmeye çalışmayıp Suadiye'den bir tane daha daire alsaydım."

DOLGULARDAN KURTULMAK İÇİN 9 AMELİYAT

Bilic, vücuduna yaptırdığı dolgu uygulamasının ardından çeşitli komplikasyonlar yaşadı. Dolgulardan kurtulmak ve sağlığına kavuşmak için 9 kez ameliyat geçirdi.

Daha önce bu süreci anlatan Bilic, kilo verdikten sonra kalçasına Aquafilling adı verilen dolgu uygulamasını yaptırdığını açıklamıştı. Kullanılan maddenin tehlikeli olduğunu sonradan öğrendiğini belirten Bilic, bu nedenle defalarca operasyon geçirmek zorunda kaldığını söylemişti.

Operasyonların ardından bir süre önce yeniden rahatsızlanan Bilic, vücudunda enfeksiyon geliştiğini de açıklamıştı. Yüksek ateş ve bacağının üzerine basmakta zorlanması nedeniyle sağlık ekiplerinden yardım isteyen Bilic'in tedavisine evinde devam edildiği belirtilmişti.