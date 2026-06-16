ABD'li yoğurt markası Dannon'ın ana şirketi, Pazartesi günü rakibi Chobani'ye dava açarak, şirketi daha yüksek proteinli bir yoğurt serisine yönelik iddialarıyla tüketicileri yanıltmakla suçladı.

Manhattan federal mahkemesinde açılan davada Danone (DANO.PA), Chobani'nin, ultra yüksek proteinli yoğurt kategorisinde Danone'un Oikos Pro ürününe doğrudan bir rakip olarak konumlandırdığı "Chobani 20G Protein"in çoklu porsiyonluk kaplarındaki etiketlerde protein iddialarını abarttığını belirtti.

CHOBANI GERÇEĞİ GİZLEMEKLE SUÇLANIYOR

Danone, "Sağlık hizmeti sağlayıcılarının ve federal hükümetin, halkı sağlıklarını korumak için daha higher protein konsantrasyonu sunan gıdaları seçmeye yönlendirdiğini Chobani bilirken, bu davranış özellikle sinsi bir nitelik taşıyor," dedi.

Chobani ve şirketi Danone tarafından açılan diğer yanıltıcı reklam davalarında savunan avukatlar, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Oikos Pro, standart bir sektör boyutu olan 5,3 onsluk porsiyon başına 20 gram protein içermektedir. Danone, bu protein yoğunluğuna sahip süt ürünleri üretmenin "zor ve maliyetli" olduğunu ve Chobani'nin yoğurt miktarını artırmadan yoğurt kaplarındaki porsiyon boyutlarını şişirmeyi seçtiğini söyledi.

Şikayet dilekçesine göre, eğer şirket ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) porsiyon boyutu kurallarına uysaydı, Chobani porsiyonları 18 gramdan daha az protein içerecekti.

Danone, bu durumun Chobani 20G Protein'i, porsiyon başına 15 ila 18 gram protein içeren daha düşük fiyatlı bir marka olan Oikos Triple Zero'ya daha benzer kıldığını belirtti.

Dilekçede, "Tüketiciler gerçeği bilseydi, Chobani ürününü seçmek yerine, ya gerçek bir ultra yüksek protein seçeneği için Oikos Pro'yu ya da daha iyi bir fiyat için Oikos Triple Zero'yu seçerlerdi," denildi.

DÖRDÜNCÜ DAVA

Danone, miktarı belirtilmemiş tazminat ve etiket değişiklikleri talep ediyor. Bu dava, süzme yoğurt (Yunan tarzı yoğurt) alanındaki en büyük iki satıcı olan Danone ve Chobani arasında 2016'dan bu yana açılan en az dördüncü dava olma özelliğini taşıyor.

Chobani, Manhattan'daki bir federal hakimden, Danone'un bir soğuk kahve (cold brew) serisi için ambalajı ve "Bright & Mellow" sloganını kopyaladığını iddia eden ayrı bir davasını reddetmesini talep etti.

Şirket Merkezleri: Chobani'nin merkezi New York'ta bulunuyor. Danone'un merkezi Paris'te, ABD'deki yan kuruluşu ise White Plains, New York'ta yer alıyor.