Güney Kore'nin darbeci Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, üst üste mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Seul'deki bir gözaltı merkezinden ayrıldı. Savcılar, Yoon'un isyan suçlamalarıyla tutuklanmasına yönelik mahkeme kararına itiraz etmeme kararı aldı.

Ülkesinde gece vakti parlamentonun arkasından sıkıyönetim ilan ettikten sonra yoğun halk ve milletvekili tepkisiyle karşılaşan Yoon, ülkeye darbe yapmak suçlamasıyla yargılandı. Yoon, kararını "Kuzey Kore'nin hükümette olan etkisine karşı" aldığını iddia etti.

Yoon, görevinden uzaklaştırılmış durumda ve hakkında hem cezai hem de görevden alınmasına ilişkin yargı süreçleri devam ediyor.

Mahkeme, Yoon'un tutukluluk kararını iptal ederken, iddianamenin zamanlaması ve soruşturma sürecinin yasallığı konusunda şüpheler olduğunu belirtti.

'HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ' SAYESİNDE

Yoon, yaptığı açıklamada, "Öncelikle, Orta Bölge Mahkemesi'ne yasadışı bir süreci düzelttikleri için cesaretleri ve kararlılıkları adına teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Avukatları, mahkeme kararının, Yoon'un tutuklanmasının hem usule hem de esasa ilişkin ciddi sorunlar taşıdığını doğruladığını belirtti.

Kararın, "hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etme yolunda bir başlangıç" olduğunu vurguladı. Savcılar, karara ilişkin yorum yapmadı.

HALKI İKİYE BÖLDÜ

Anayasa Mahkemesi'nin önümüzdeki günlerde Yoon'un görevine iade edilip edilmeyeceğine veya resmen görevden alınıp alınmayacağına karar vermesi bekleniyor.

Yoon, görevdeyken tutuklanan ilk Güney Kore Devlet Başkanı olarak tarihe geçti. 15 Ocak'tan bu yana gözaltında bulunuyordu.

Cumartesi günü, Seul'de yaklaşık 38 bin Yoon destekçisi bir araya gelirken, 1.500 kişi ona karşı protesto düzenledi. Yonhap haber ajansı, bu rakamların resmi olmayan polis tahminlerine dayandığını aktardı.