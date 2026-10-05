Brezilya’da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu, siyasi dengeleri sarsan sürpriz bir sonuçla tamamlandı. Oyların neredeyse tamamının sayıldığı seçimde, darbe girişimi nedeniyle ceza alan eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flávio Bolsonaro yüzde 47,03 oy alarak sandıktan birinci çıktı.

Ankette az farkla önde gösterilen mevcut Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva ise yüzde 45,16’da kaldı. Adayların yüzde 50 barajını aşamaması nedeniyle ülkenin kaderini belirleyecek ikinci tur seçimi 25 Ekim’de yapılacak.

Liberal Parti (PL) çatısı altında yarışan ve parlamento seçimlerinde de önemli bir başarı elde eden Flávio Bolsonaro’nun bu performansı, anket beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Seçim sonucunu değerlendiren Lula da Silva, tabloyu "beklenmedik" olarak nitelendirip mücadelenin henüz bitmediğini vurgularken, Bolsonaro ise seçmenin değişimden yana mesaj verdiğini belirterek ikinci tur için iddialı konuştu.

SEÇİM YARIŞI ÜLKEDEKİ BÖLÜNMEYİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Seçim yarışı, ülkedeki derin siyasi ve toplumsal bölünmeyi de bir kez daha gözler önüne serdi. Babasına ve 8 Ocak 2023'teki hükümet binası baskınlarına karışan isimlere af çıkarma vaadiyle muhafazakar ve yüksek gelirli seçmenlerin desteğini arkasına alan Flávio Bolsonaro’ya karşı; Lula da Silva, düşük gelirli güneydoğu seçmeni ile sosyal politikalar üzerinden ikinci tur mücadelesini sürdürecek. 25 Ekim'deki nihai sonuçta, ilk turda elenen diğer adayların seçmenleri ile sandığa gitmeyen kitlenin tercihleri belirleyici role sahip olacak.

JAİR BOLSONARO NE YAPTI?

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından 2022 seçimlerini kaybettikten sonra iktidarda kalmak adına darbe planlamak, elektronik oy sistemine dair asılsız iddialarla dezenformasyon yaymak ve 8 Ocak 2023’te Kongre, Yüksek Mahkeme ile Başkanlık Sarayı’nın basılmasıyla sonuçlanan olayları kışkırtıp örgütlemek suçlarından ceza aldı.

27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sağlık sorunları nedeniyle cezasını ülkesinde ev hapsinde çekiyor.